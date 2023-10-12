Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що взимку 2022 року ми мали менше засобів протиповітряної оборони. З цього погляду, сьогодні ситуація значно краща.
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Чого очікувати цієї зими
Наразі українці не відчувають, що настав критичний момент, бо пережили минулу зиму при значно гіршій підготовці. Відтоді у нас значно більше засобів і ми отримали нові військову допомогу.
В останньому пакеті з'явилася ракета AIM-9 Sidewinder. Вона наймасовіша, яка існує у природі. Їх виготовили понад 200 тисяч одиниць, а коефіцієнт успішності ураження цілей неймовірно високий. Небо буде прикрите краще, але треба пам'ятати, що проривання будуть,
– наголосив Петро Черник.
Він також додав, що не треба забувати, що наш противник має другу ракетну школу у світі, а впродовж вересня ми побачили безпрецедентну кількість застосувань "Шахедів". Відтак, спроби проривання нашої протиповітряної оборони точно будуть.
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Важливо пам'ятати, що з листопада 2022-го змінилася ситуація на ринку. Якщо раніше було проблемою знайти звичайний генератор чи павербанк, то сьогодні все це доступне. Тож зиму ми очевидно переживемо легше.
Удари росіян по енергетиці: чого чекати
- Володимир Зеленський розповів, що триває підготовка до зими, зокрема треба захистити об'єкти, які забезпечують людей теплом і світлом. За словами президента, ворог знову атакуватиме енергосистему та намагатиметься її знищити.
- Схожу думку висловив очільник ГУР МО Кирило Буданов. Він сказав, що плани в окупантів не змінилися і вони знову захочуть створити в Україні блекаут. Тому нашу державу чекає битва за електроенергію.
- До можливих ударів ворога вже готуються в Міненергетики. Проводять тренування, щоб швидко відреагувати на будь-яку ситуацію. Проте у відомстві зазначають, що передбачити масштаб російських атак дуже складно.