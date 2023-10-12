Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що взимку 2022 року ми мали менше засобів протиповітряної оборони. З цього погляду, сьогодні ситуація значно краща.

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Чого очікувати цієї зими

Наразі українці не відчувають, що настав критичний момент, бо пережили минулу зиму при значно гіршій підготовці. Відтоді у нас значно більше засобів і ми отримали нові військову допомогу.

В останньому пакеті з'явилася ракета AIM-9 Sidewinder. Вона наймасовіша, яка існує у природі. Їх виготовили понад 200 тисяч одиниць, а коефіцієнт успішності ураження цілей неймовірно високий. Небо буде прикрите краще, але треба пам'ятати, що проривання будуть,

– наголосив Петро Черник.

Він також додав, що не треба забувати, що наш противник має другу ракетну школу у світі, а впродовж вересня ми побачили безпрецедентну кількість застосувань "Шахедів". Відтак, спроби проривання нашої протиповітряної оборони точно будуть.

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Важливо пам'ятати, що з листопада 2022-го змінилася ситуація на ринку. Якщо раніше було проблемою знайти звичайний генератор чи павербанк, то сьогодні все це доступне. Тож зиму ми очевидно переживемо легше.

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