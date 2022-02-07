Якщо Росія нападе на Україну, "Північного потоку-2" не стане, – Байден після зустрічі з Шольцом

У Вашингтоні завершилися перемовини Джо Байдена та Олафа Шольца. Політики зробили кілька важливих заяв, зокрема – про російську агресію проти України.

Байден наголосив, що США та Німеччина "йдуть нога в ногу" у протистоянні з Росією через Україну. Про це він розповів на брифінгу за підсумками розмови з Шольцом.

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За словами американського президента, Вашингтон та Берлін синхронно працюють, аби стримувати російську агресію в Європі, а також для вирішення "викликів, що походять з Китаю".

Головна тема – ситуація навколо України

Байден зауважив, що найбільше часу вони з Шольцом виділили на обговорення ситуації навколо України. "Головною темою нашого порядку денного була єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України", – пояснив політик. Й додав, що США разом з Німеччиною та іншими союзниками активно працюють, аби врегулювати обстановку за допомогою дипломатії.

Доля "Північного потоку-2"

Політики не оминули й теми "Північного потоку-2". Москві фактично пригрозили серйозними наслідками у разі розширення російської агресії. Байден після переговорів із Шольцем наголосив, що російського газопроводу не стане, якщо Кремль наважиться на нове вторгення в Україну. "Ми діємо разом. Ми абсолютно єдині у цьому питанні зі США", – додав Шольц.

Що раніше казали у Білому домі

У США переконані, що зможуть задовольнити суттєву частину попиту Європи на газ, якщо припиниться його постачання з Росії.

Напередодні в адміністрації Байдена підкреслили, що Німеччина – це один із наших найближчих та найсильніших союзників США у Європі. Порядок денний перемовин політиків там описували як дуже насичений. "Ми очікуємо, що вони багато говоритимуть про ситуацію в Україні та Росії", – мовилося у повідомленні.

Також у Білому домі анонсували, що Байден та Шольц говоритимуть про співпрацю у межах G7 для протистояння глобальним викликам. Мовиться, зокрема, про боротьбу з COVID-19, подолання загрози зміни клімату та сприяння економічному процвітанню й міжнародній безпеці на основі спільних демократичних цінностей.