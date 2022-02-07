Если Россия нападет на Украину "Северного потока-2" не станет, – Байден после встречи с Шольцом

В Вашингтоне завершились переговоры Джо Байдена и Олафа Шольца. Политики сделали несколько важных заявлений, в частности – о российской агрессии против Украины.

Байден подчеркнул, что США и Германия "идут нога в ногу" в противостоянии с Россией из-за Украины. Об этом он рассказал на брифинге по итогам разговора с Шольцом.

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По словам американского президента, Вашингтон и Берлин синхронно работают, чтобы сдерживать российскую агрессию в Европе, а также для решения "вызовов, происходящих из Китая".

Главная тема – ситуация вокруг Украины

Байден отметил, что больше всего времени они с Шольцом выделили на обсуждение ситуации вокруг Украины. "Главной темой нашей повестки дня была единственная реакция на сдерживание угроз со стороны России в отношении Украины", – пояснил политик. И добавил, что США вместе с Германией и другими союзниками активно работают, чтобы урегулировать обстановку с помощью дипломатии.

Судьба "Северного потока-2"

Политики не обошли и тему "Северного потока-2". Москве фактически пригрозили серьезными последствиями в случае расширения российской агрессии. Байден после переговоров с Шольцом подчеркнул, что российского газопровода не станет, если Кремль решится на новое вторжение в Украину. "Мы действуем вместе. Мы едины в этом вопросе с США", – добавил Шольц.

Что раньше говорили в Белом доме

В США убеждены, что смогут удовлетворить существенную часть спроса Европы на газ, если прекратится его поставка из России.

Накануне в администрации Байдена подчеркнули, что Германия – это один из наших ближайших и сильнейших союзников США в Европе. Повестку дня переговоров политиков там описывали как очень насыщенную. "Мы ожидаем, что они много будут говорить о ситуации в Украине и России", – говорилось в сообщении.

Также в Белом доме анонсировали, что Байден и Шольц будут говорить о сотрудничестве в рамках G7 для противостояния глобальным вызовам. Речь идет, в частности, о борьбе с COVID-19, преодолении угрозы изменения климата и содействии экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических ценностей.