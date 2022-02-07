А саме – якщо буде необхідна послідовність реалізації мінських угод. У цьому переконаний американський державний секретар Ентоні Блінкен, повідомляє 24 канал.

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Детальніше про заяву Блінкена

7 лютого посадовець США поспілкувався з журналістами після зустрічі з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Він пояснив, що не виключає надання Донбасу особливого статусу.

У мінських угодах мовиться про це. Думаю, що при відповідній послідовності українці будуть готові рухатися вперед,

– припустив Блінкен.

При цьому, держсекретар розкритикував Москву. Мовляв, не видно, аби російська сторона просувалася у плані більшості своїх зобов'язань щодо виконання мінських домовленостей.

Позиція українського МЗС

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив особливий статус для Донбасу на умовах Росії, тобто з так званим "правом вето". Адже у такому випадку регіон зміг би блокувати стратегічні рішення України. Очільник відомства підкреслив, що наша держава готова працювати над реалізацією мінських угод. Але, за його словами, зосередитися потрібно насамперед на питаннях безпеки, а вже потім обговорювати політичну частину.

США не нав'язуватимуть особливий статус Донбасу

У грудні 2021 року Associated Press писало, що США нібито можуть тиснути на Україну, аби домогтися автономії частини Донбасу. Натомість у Зеленського відзначили, що анонімні джерела, на які посилається агентство – "дуже ненадійний фундамент, щоб складати думку". Згодом радник голови ОП Олексій Арестович запевнив, що Вашингтон не нав'язуватиме "особливий статус" Донбасу. Мовляв, там лише даватимуть рекомендації.

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