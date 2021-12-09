Журналісти пишуть, що завдання Джо Байдена "полягає у тому, щоб спонукати Київ прийняти деякі рішення на сході держави, не створюючи враження, що він поступається Путіну".
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Реакція Офісу Президента
Радник глави ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню "Ліга.net" нагадав, що бойові дії на Донбасі продовжуються, тому питання зараз не в тому, що прописано у законодавстві.
З його слів, на цьому рівні "є можливість прописати, що, наприклад, на окупованих територіях немає боїв і триває мир, але це не спонукатиме Росію припинити війну проти України".
Він зазначив, що Москва не забезпечила виконання навіть базових пунктів домовленостей про:
- припинення вогню;
- звільнення заручників;
- роботу КПВВ.
Як можна говорити про політику, коли елементарні життєві умови не забезпечені, навіть незважаючи на те, що це неодноразово обіцялося? Тому ми звертаємо увагу на реальні факти на Донбасі – те, що називається on the ground,
– наголосив Михайло Подоляк.
Радник глави ОП насамкінець прокоментував публікацію AP загалом, вказавши, що анонімні джерела, на якій посилається агентство – "дуже ненадійний фундамент, щоб складати думку".
Війська Росії на кордоні України
- Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.