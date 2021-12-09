Журналисты пишут, что задача Джо Байдена "состоит в том, чтобы побудить Киев принять некоторые решения на востоке государства, не создавая впечатления, что он уступает Путину".

Читайте также За поддержку агрессивных действий России – ответственность: Кабмин одобрил законопроекты

Реакция Офиса Президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию "Ліга.net" напомнил, что боевые действия на Донбассе продолжаются, поэтому вопрос сейчас не в том, что прописано в законодательстве.

По его словам, на этом уровне "есть возможность прописать, что, например, на оккупированных территориях нет боев и продолжается мир, но это не будет побуждать Россию прекратить войну против Украины".

Он отметил, что Москва не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о:

прекращение огня;

освобождение заложников;

работу КПВВ.

Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе – то, что называется on the ground,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник главы ОП напоследок прокомментировал публикацию AP в целом, указав, что анонимные источники, на которую ссылается агентство – "очень ненадежный фундамент, чтобы составлять мнение".

Обратите внимание! Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден 9 декабря проведут переговоры, во время которых обсудят взимания Россией войск к границам Украины.

Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

Это может вас заинтересовать – угроза России возросла: смотрите видео