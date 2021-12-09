В то же время Сергей Никифоров – спикер Президента Украины – предупредил, что это время – не окончательное. Возможны изменения.

Заметьте США отправят Украине последнюю партию военной помощи в 2021 году

Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения,

– заявил пресс-секретарь президента.

Обратите внимание! Саммит за демократию откроет Джо Байден. Участие в виртуальном событии примут 110 лидеров, которые представляют различные демократические модели правления. Россию на саммит не пригласили.

Сначала некоторые СМИ анонсировали, что разговор Зеленского и Байдена состоится еще 7 декабря. Говорилось, что президенты созвонятся сразу после переговоров Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время Белый дом впоследствии сообщил, что разговор Зеленского и Байдена состоится 9 декабря.

Первая реакция Зеленского на переговоры

Во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский впервые прокомментировал переговоры Байдена с Путиным.

Украинский лидер подчеркнул: наша победа в том, что США всегда поддерживают Украину.

"Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом России", – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что "мы увидели личную роль Байдена в урегулировании войны на Востоке Украины".

Путин и Байден поговорили об Украине: смотрите видео

Сообщение Никифорова:

Уважаемые коллеги, относительно разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву. Это предварительное время, возможны изменения.

АПД: перед тем, напомню, еще будет участие Президента Украины в онлайн саммите за демократию.