Самые важные новости Украины и мира за среду, 8 декабря:

Заметьте Об "антиахметовском" законе и налогах: эксклюзивное интервью с Гетманцевым

Зеленский прокомментировал разговор Байдена с Путиным

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский впервые прокомментировал разговор Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся во вторник, 7 декабря. Детали украинский лидер пообещал раскрыть уже после личного разговора с лидером США.

В то же время сейчас Зеленский уже охарактеризовал переговоры как позитив. Мы увидели личную роль Байдена в урегулировании войны на Востоке Украины.

Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом России,

– заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, победа – в том, что США всегда поддерживали Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Заметьте! Спикер Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Главное – чтобы был результат. В частности, украинская сторона готова рассмотреть переговоры с участием Турции или нормандский формат с присоединением к нему США.

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Шольца избрали канцлером Германии

Источник: DW

Бундестаг официально избрал Олафа Шольца главой немецкого правительства. Лидер Социал-демократической партии сменил на этом посту Ангелу Меркель.

Грамоту о назначении Шольцу вручил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кто вошел в новое правительство

Анналена Бербок (партия "зеленых") – возглавила МИД.

Кристина Ламбрехт (СДПГ) – Минобороны.

Нэнси Фезер (СДПГ) – МВД.

Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы") – Минфин.

Карл Лаутербах (СДПГ) – Минздрав.

Хубертус Хайль (СДПГ) – Минтруд.

Свенья Шульце (СДПГ) – Минразвития.

Клара Хейвиц (СДПГ) – Минстрой.

Джем Оздемир (партия "зеленых") – Минсельхоз.

Штеффи Лемке (партия "зеленых") – Минэкологии.

Анна Шпигель (партия "зеленых") – Минсемьи.

Марко Бушманн (партия "Свободные демократы") – Минюст.

Фолькер Виссинг (партия "Свободные демократы") – Минтранс.

Зеленский поздравил канцлера

Владимир Зеленский поздравил Шольца с назначением на должность. Украинский лидер заявил, что ждет встречи с канцлером.

Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО,

– подчеркнул Зеленский.

Заметьте! Ангелу Меркель, которая находилась на посту канцлера 16 лет, Бундестаг провел овациями.

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Байден пригрозил России

Источник: Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл важную деталь разговора Байдена и Путина. Если Россия нападет на Украину США готовы сделать то, что не сделали в 2014 году.

Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня – то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас,

– заверил политик.

Заметьте! В то же время Байден заявил, что не рассматривает возможность применения армии США для защиты Украины от России. Однако Штаты усилят свое присутствие в странах НАТО.

Список жертв ДТП под Черниговом

Источник: ЧеLine

В СМИ обнародовали предварительный список жертв жуткого ДТП в Черниговской области. Официального списка погибших и пострадавших пока нет.

Трагедия произошла 7 декабря на Н-27 Чернигов – Гремяч около 07:55. Грузовик влетел в маршрутку.

В Черниговской области 8 декабря объявили Днем траура по погибшим.

Предварительный список погибших в аварии под Черниговом

Мартыненко Александр Валентинович – 1974 года рождения.

Матяш Наталья Федоровна – 1967 года рождения.

Веремеенко Ярослав Юрьевич – 1988 года рождения.

Гурин Виктория Гордеевна – 1998 года рождения.

Ткаченко Юлия Викторовна – 2002 года рождения.

Ткаченко Нина Михайловна – 1972 года рождения.

Давыденко Владимир Иванович – 1956 года рождения.

Хатнюк Петр Николаевич – 1959 года рождения.

(неточная информация) Тараненко Андрей Юрьевич – 1981 года рождения.

Гевля Татьяна Григорьевна – 1960 года рождения.

Хавила Валентина Андреевна – 1953 года рождения.

Драшпуль Владимир Васильевич – 1966 года рождения.

Неустановленное лицо.

Заметьте! Водителя грузовика взяли под стражу. Мужчине уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения.

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Карпаты замело

Источник: Укринформ

Глава Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал, что на станции "Пожижевская" в Ивано-Франковской области выпало 45 сантиметров снега.

Между тем, высота снежного покрова в городе Яремче достигла 24 сантиметров. Кроме того, в Коломые намело 20 сантиметров снега, а в Ивано-Франковске – 13 сантиметров.



Карпаты замело / Черногорский горный поисково-спасательный пост