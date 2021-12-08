Молодые люди были ровесниками – обоим было по 23 года. Девушка была родом из города Мена, а парень – из города Борзна на Черниговщине.

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В аварии на Черниговщине погибла молодая пара

В то утро, 7 декабря, молодые люди ехали в Чернигов.

Пара уже задумывалась о свадьбе. В отношениях они были четыре года,

– говорится в сообщении.



Молодые люди хотели жениться / Фото из фейсбука Виктории Гурин

Виктория Гурин и Ярослав Веремеенко перед этим несколько месяцев работали в Польше и вернулись домой. Знакомая рассказала, что Ярослав:

окончил магистратуру;

увлекался спортом;

любил спортивные автомобили.

Ярослав был единственным ребенком в семье. Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама... Он был очень спокойным и добрым, никому в жизни не делал зла,

– рассказала женщина.



Молодые люди встречались 4 года / Фото из фейсбука Виктории Гурин

О Виктории знакомые также отзываются очень хорошо, ведь помнят ее спокойной и доброжелательной девушкой, которая всегда была готова помочь.

Накануне, 7 декабря, СМИ обнародовали списки всех, кто погиб в аварии:

Мартыненко Александр Валентинович 19.04.1974 года рождения из города Борзна;

Матяш Наталья Федоровна 09.06.1967 года рождения из села Большая Дочь;

Веремеенко Ярослав Юрьевич 26.08.1988 года рождения из города Борзна;

Гурин Виктория Гордеевна 17.04.1998 года рождения из города Мена;

Ткаченко Юлия Викторовна 03.07.2002 года рождения из города Борзна;

Ткаченко Нина Михайловна 13.06.1972 года рождения из города Борзна;

Давиденко Владимир Иванович 16.03.1956 года рождения из села Большое Устье;

Хатнюк Петр Николаевич 16.02.1959 года рождения из села Новые Млины;

Гевля Татьяна Григорьевна 14.02.1960 года рождения;

Хавило Валентина Андреевна 25.05.1953 года рождения из города Борзна;

Драшпуль Владимир Васильевич 21.02.1966 года рождения из города Борзна;

неустановленное лицо.

Ранее также писали, что одним из погибших был Андрей Тарасенко с 1981 года и из села Прачи. Однако издание опровергло эту информацию. Ведь староста села Наталья Хоменко рассказала, что мужчина – отец 4 детей и в тот день вместе с женой должен был ехать в больницу.

"Жена еще и его паспорт взяла. Но он непоуехал и остался дома. А вот Наталья сильно пострадала, она сейчас находится в больнице", – рассказала Хоменко.

Смертельная авария на Черниговщине: коротко

7 декабря утром недалеко от села Брусилов в маршрутку влетел грузовик DAF. Предварительно известно, что ее водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли 13 человек из маршрутки – пассажиры и водитель. Еще 7 находятся в больнице. Известно, что самой молодой погибшей стала 19-летняя девушка.

В прокураторе заявили, что один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию – погодные условия. В то же время вопрос есть еще и к состоянию дорожного покрытия и службам, обслуживающим дорогу. Специалисты проверят техническое состояние маршрутки.

8 декабря водителя грузовика задержала полиция. Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких людей. Санкция этой статьи предусматривает от 5 до 10 лет за решеткой.

Подробнее о погибших людях и аварии читайте здесь.

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