Молоді люди були ровесниками – обом було по 23 роки. Дівчина була родом з міста Мена, а хлопець – з міста Борзна, що на Чернігівщині.

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У аварії на Чернігівщині загинула молода пара

Того ранку, 7 грудня, молоді люди їхали в Чернігів.

Пара вже замислювалася про весілля. У стосунках вони були чотири роки,

– мовиться у повідомленні.



Молоді люди хотіли одружитись / Фото з фейсбуку Вікторії Гурин

Вікторія Гурін та Ярослав Веремієнко перед цим кілька місяців працювали в Польщі та повернулись додому. Знайома розповіла, що Ярослав:

закінчив магістратуру;

захоплювався спортом;

любив спортивні автомобілі.

Ярослав був єдиною дитиною в сім'ї. Я навіть не уявляю, як зараз усе це переживає його мама… Він був дуже спокійним і добрим, нікому в житті не чинив зла,

– розповіла жінка.



Молоді люди зустрічались 4 роки / Фото з фейсбуку Вікторії Гурин

Про Вікторію знайомі також відгукуються дуже добре, адже пам'ятають її спокійною та доброзичливою дівчиною, яка завжди була готова допомогти.

Напередодні, 7 грудня, ЗМІ оприлюднили списки всіх, хто загинув в аварії:

Мартиненко Олександр Валентинович 19.04.1974 року народження з міста Борзна;

Матяш Наталія Федорівна 09.06.1967 року народження із села Велика Дочь;

Веремієнко Ярослав Юрійович 26.08.1988 року народження з міста Борзна;

Гурин Вікторія Гордіївна 17.04.1998 року народження з міста Мена;

Ткаченко Юлія Вікторівна 03.07.2002 року народження з міста Борзна;

Ткаченко Ніна Михайлівна 13.06.1972 року народження з міста Борзна;

Давиденко Володимир Іванович 16.03.1956 року народження із села Велике Устя;

Хатнюк Петро Миколайович 16.02.1959 року народження із села Нові Млини;

Гевля Тетяна Григорівна 14.02.1960 року народження;

Хавила Валентина Андріївна 25.05.1953 року народження з міста Борзна;

Драшпуль Володимир Васильович 21.02.1966 року народження з міста Борзна;

невстановлена особа.

Раніше також писали, що одним загиблих був Андрій Тарасенко з 1981 року та з села Прачі. Проте видання спростувало цю інформацію. Адже староста села Наталія Хоменко розповіла, що чоловік – батько 4 дітей і в той день разом із дружиною мав їхати в лікарню.

"Дружина ще й його паспорт взяла. Але він не поїхав і залишився вдома. А ось Наталя сильно постраждала, вона зараз перебуває в лікарні", – розповіла Хоменко.

Смертельна аварія на Чернігівщині: коротко

7 грудня вранці неподалік села Брусилів у маршрутку влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок аварії загинули 13 людей з маршрутки – пасажири та водій. Ще 7 – перебувають в лікарні. Відомо, що наймолодшою загиблою стала 19-річна дівчина.

У прокураторі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли спричинити аварію – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу. Фахівці перевірять технічний стан маршрутки.

8 грудня водія вантажівки затримала поліція. Йому повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами.

Детальніше про загиблих людей та аварію читайте тут.

Деталі про ДТП на Чернігівщині від ДСНС: дивіться відео