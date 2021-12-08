Про це сказав директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Сергій Болдирєв. Наразі він очолює штаб по роботі з постраждалими та їхніми родичами.

Важливо Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо

За його словами, виплати рідні загиблих та постраждалі зможуть отримати через те, що перевізник, маршрутка якого потрапила в ДТП, добросовісний та працює легально. Ба більше, він страхує не тільки транспортні засоби, а й пасажирів.

Питаннями організації похорон і надання матеріальної допомоги постраждалим родинам займатимуться органи місцевого самоврядування. З місць уже дзвонили, цікавилися, і сьогодні ми будемо все це організовувати,

– сказав посадовець.

Він зауважив, що родичі загиблих зможуть претендувати на виплати не раніше, як через пів року, коли зможуть вступити у спадок.

Як просувається розслідування жахливої ДТП

Болдирєв додав, що ввечері 8 грудня правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла всіх невпізнаних загиблих. Пов'язані з цим проблеми були викликані різними причинами, зокрема:

відсутністю документів,

фізичними травмами пасажирів маршрутки.

Родичі постраждалих в автотрощі, які вчора приїхали до Чернігова, у підготовленому для них готелі не поселялися. Одні того ж дня поїхали додому, інші залишилися у близьких. Як наголосив Болдирєв, усіх, кому готель знадобиться, поселять і з харчуванням.

Що відомо про смертельну ДТП на Черкащині

Моторошна автотроща сталася зранку 7 грудня неподалік села Брусилів. У маршрутку, яка їхала з Чернігова до Сосниці, влетіла вантажівка DAF. Попередньо, її водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Один з ймовірних факторів, які могли спричинити аварію, – погодні умови. Водночас питання є ще і до стану дорожнього покриття та служб, які обслуговують дорогу.

За фактом ДТП відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті кількох осіб. Прокуратура вже почала розслідування.

Наразі відомо, що всі загиблі пасажири маршрутки – жителі Чернігівщини. Наймолодшій було лише 19 років.

Зверніть увагу! 8 грудня на Чернігівщині оголосили Днем жалоби за загиблими в цій масштабній ДТП.