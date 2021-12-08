Об этом сказал директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА Сергей Болдырев. Сейчас он возглавляет штаб по работе с пострадавшими и их родственниками.

Важно Трагическое ДТП с маршруткой на Черниговщине: все что известно

По его словам, выплаты родные погибших и пострадавшие смогут получить из-за того, что перевозчик, маршрутка которого попала в ДТП, добросовестный и работает легально. Более того, он страхует не только транспортные средства, но и пассажиров.

Вопросами организации похорон и оказания материальной помощи пострадавшим семьям будут заниматься органы местного самоуправления. С мест уже звонили, интересовались, и сегодня мы будем все это организовывать,

– сказал чиновник.

Он отметил, что родственники погибших смогут претендовать на выплаты не раньше, чем через полгода, когда смогут вступить в наследство.

Как продвигается расследование ужасного ДТП

Болдырев добавил, что вечером 8 декабря правоохранителям удалось идентифицировать тела всех неопознанных погибших. Связанные с этим проблемы были вызваны различными причинами, в частности:

отсутствием документов,

физическими травмами пассажиров маршрутки.

Родственники пострадавших в автотехнике, которые вчера приехали в Чернигов, в подготовленном для них отеле не поселялись. Одни в тот же день уехали домой, другие остались у близких. Как подчеркнул Болдырев, всех, кому гостиница понадобится, поселят с питанием.

Что известно о смертельном ДТП в Черкасской области

Жуткая авария произошла утром 7 декабря недалеко от села Брусилов. В маршрутку, которая ехала из Чернигова в Сосницу, влетел грузовик DAF. Предварительно, ее водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию, – погодные условия. В то же время вопрос есть еще и к состоянию дорожного покрытия и службам, которые обслуживают дорогу.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек. Прокуратура уже начала расследование.

Известно, что все погибшие пассажиры маршрутки – жители Черниговщины. Самой младшей было всего 19 лет.

Обратите внимание! 8 декабря на Черниговщине объявили Днем траура по погибшим в этом масштабном ДТП.