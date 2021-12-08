Найважливіші новини України та світу за середу, 8 грудня:
Зауважте Про "антиахметівський" закон і податки: ексклюзивне інтерв'ю з Гетманцевим
Зеленський прокоментував розмову Байдена з Путіним
Джерело: Офіс Президента
Володимир Зеленський вперше прокоментував розмову Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася у вівторок, 7 грудня. Деталі український лідер пообіцяв розкрити вже після особистої розмови з лідером США.
Водночас наразі Зеленський вже схарактеризував переговори як позитив. Ми побачили особисту роль Байдена у врегулюванні війни на Сході України.
Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Росії,
– заявив Зеленський.
За словами українського лідера, перемога – у тому, що США завжди підтримували Україну. Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
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Шольца обрали канцлером Німеччини
Джерело: DW
Бундестаг офіційно обрав Олафа Шольца очільником німецького уряду. Лідер Соціал-демократичної партії змінив на цій посаді Ангелу Меркель.
Грамоту про призначення Шольцу вручив президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Хто увійшов до нового уряду
- Анналена Бербок (партія "зелених") – очолила МЗС.
- Крістіна Ламбрехт (СДПН) – Міноборони.
- Ненсі Фезер (СДПН) – МВС.
- Крістіан Лінднер (партія "Вільні демократи") – Мінфін.
- Карл Лаутербах (СДПН) – МОЗ.
- Хубертус Хайль (СДПН) – Мінпраця.
- Свенья Шульце (СДПН) – Мінрозвитку.
- Клара Гейвіц (СДПН) – Мінбуд.
- Джем Оздемір (партія "зелених") – Мінсільгосп.
- Штеффі Лемке (партія "зелених") – Мінекології.
- Анна Шпігель (партія "зелених") – Мінсім'ї.
- Марко Бушманн (партія "Вільні демократи") – Мін'юст.
- Фолькер Віссінґ (партія "Вільні демократи") – Мінтранс.
Зеленський привітав канцлера
Володимир Зеленський привітав Шольца з призначенням на посаду. Український лідер заявив, що чекає зустрічі з канцлером.
Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в ЄС та НАТО,
– наголосив Зеленський.
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Байден пригрозив Росії
Джерело: Білий дім
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розкрив важливу деталь розмови Байдена та Путіна. Якщо Росія нападе на Україну США готові зробити те, що не зробили у 2014 році.
Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні – те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз,
– запевнив політик.
Список жертв ДТП під Черніговом
Джерело: ЧеLine
У ЗМІ оприлюднили попередній список жертв моторошної ДТП на Чернігівщині. Офіційного списку загиблих та постраждалих наразі немає.
Трагедія сталася 7 грудня на Н-27 Чернігів – Грем'яч близько 07:55. Вантажівка влетіла у маршрутку.
На Чернігівщині 8 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.
Попередній список загиблих в аварії під Черніговом
- Мартиненко Олександр Валентинович – 1974 року народження.
- Матяш Наталія Федорівна – 1967 року народження.
- Веремієнко Ярослав Юрійович – 1988 року народження.
- Гурин Вікторія Гордіївна – 1998 року народження.
- Ткаченко Юлія Вікторівна – 2002 року народження.
- Ткаченко Ніна Михайлівна – 1972 року народження.
- Давиденко Володимир Іванович – 1956 року народження.
- Хатнюк Петро Миколайович – 1959 року народження.
- (неточна інформація) Тараненко Андрій Юрійович – 1981 року народження.
- Гевля Тетяна Григорівна – 1960 року народження;
- Хавила Валентина Андріївна – 1953 року народження.
- Драшпуль Володимир Васильович – 1966 року народження.
- невстановлена особа.
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Карпати замело
Джерело: Укрінформ
Очільник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович розповів, що на станції "Пожижевська" у Івано-Франківській області випало 45 сантиметрів снігу.
Тим часом висота снігового покрову у місті Яремче сягнула 24 сантиметрів. Окрім того, у Коломиї намело 20 сантиметрів снігу, а в Івано-Франківську – 13 сантиметрів.
Карпати замело / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост