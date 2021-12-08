Найважливіші новини України та світу за середу, 8 грудня:

Зауважте Про "антиахметівський" закон і податки: ексклюзивне інтерв'ю з Гетманцевим

Зеленський прокоментував розмову Байдена з Путіним

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський вперше прокоментував розмову Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася у вівторок, 7 грудня. Деталі український лідер пообіцяв розкрити вже після особистої розмови з лідером США.

Водночас наразі Зеленський вже схарактеризував переговори як позитив. Ми побачили особисту роль Байдена у врегулюванні війни на Сході України.

Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Росії,

– заявив Зеленський.

За словами українського лідера, перемога – у тому, що США завжди підтримували Україну. Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Зауважте! Речник Зеленського Сергій Никифоров зауважив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією. Головне – щоб був результат. Зокрема, українська сторона готова розглянути переговори за участю Туреччини або нормандський формат з долученням до нього США.

Актуально Провокаційне запитання, – Путін про наміри Росії напасти на Україну

Шольца обрали канцлером Німеччини

Джерело: DW

Бундестаг офіційно обрав Олафа Шольца очільником німецького уряду. Лідер Соціал-демократичної партії змінив на цій посаді Ангелу Меркель.

Грамоту про призначення Шольцу вручив президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Хто увійшов до нового уряду

Анналена Бербок (партія "зелених") – очолила МЗС.

Крістіна Ламбрехт (СДПН) – Міноборони.

Ненсі Фезер (СДПН) – МВС.

Крістіан Лінднер (партія "Вільні демократи") – Мінфін.

Карл Лаутербах (СДПН) – МОЗ.

Хубертус Хайль (СДПН) – Мінпраця.

Свенья Шульце (СДПН) – Мінрозвитку.

Клара Гейвіц (СДПН) – Мінбуд.

Джем Оздемір (партія "зелених") – Мінсільгосп.

Штеффі Лемке (партія "зелених") – Мінекології.

Анна Шпігель (партія "зелених") – Мінсім'ї.

Марко Бушманн (партія "Вільні демократи") – Мін'юст.

Фолькер Віссінґ (партія "Вільні демократи") – Мінтранс.

Зеленський привітав канцлера

Володимир Зеленський привітав Шольца з призначенням на посаду. Український лідер заявив, що чекає зустрічі з канцлером.

Готовий спільно працювати над відновленням територіальної цілісності України, розвитком енергетичного співробітництва та над рухом України в ЄС та НАТО,

– наголосив Зеленський.

Зауважте! Ангелу Меркель, яка перебувала на посаді канцлерки 16 років, Бундестаг провів оваціями.

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Байден пригрозив Росії

Джерело: Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розкрив важливу деталь розмови Байдена та Путіна. Якщо Росія нападе на Україну США готові зробити те, що не зробили у 2014 році.

Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні – те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз,

– запевнив політик.

Зауважте! Водночас Байден заявив, що не розглядає можливість застосування армії США для захисту України від Росії. Однак Штати посилять свою присутність у країнах НАТО.

Список жертв ДТП під Черніговом

Джерело: ЧеLine

У ЗМІ оприлюднили попередній список жертв моторошної ДТП на Чернігівщині. Офіційного списку загиблих та постраждалих наразі немає.

Трагедія сталася 7 грудня на Н-27 Чернігів – Грем'яч близько 07:55. Вантажівка влетіла у маршрутку.

На Чернігівщині 8 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.

Попередній список загиблих в аварії під Черніговом

Мартиненко Олександр Валентинович – 1974 року народження.

Матяш Наталія Федорівна – 1967 року народження.

Веремієнко Ярослав Юрійович – 1988 року народження.

Гурин Вікторія Гордіївна – 1998 року народження.

Ткаченко Юлія Вікторівна – 2002 року народження.

Ткаченко Ніна Михайлівна – 1972 року народження.

Давиденко Володимир Іванович – 1956 року народження.

Хатнюк Петро Миколайович – 1959 року народження.

(неточна інформація) Тараненко Андрій Юрійович – 1981 року народження.

Гевля Тетяна Григорівна – 1960 року народження;

Хавила Валентина Андріївна – 1953 року народження.

Драшпуль Володимир Васильович – 1966 року народження.

невстановлена особа.

Зауважте! Водія вантажівки взяли під варту. Чоловікові вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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Карпати замело

Джерело: Укрінформ

Очільник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович розповів, що на станції "Пожижевська" у Івано-Франківській області випало 45 сантиметрів снігу.

Тим часом висота снігового покрову у місті Яремче сягнула 24 сантиметрів. Окрім того, у Коломиї намело 20 сантиметрів снігу, а в Івано-Франківську – 13 сантиметрів.



Карпати замело / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост