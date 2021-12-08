Журналісти запитали Байдена, чи можуть американських військових відправити в Україну, аби захистити її від Росії. Це відбулося після зустрічі президента США з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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Це не розглядається,

– заявив Байден.

Водночас Штати посилять військову присутність у країнах, які входять до НАТО. Офіційний Вашингтон раніше повідомляв, що таке посилення стане можливим у випадку конфлікту між Росією та Україною.

Байден відповідає на запитання журналістів: дивіться відео

Зеленський про розмову Путіна і Байдена

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем вперше прокоментував розмову Байдена і Путіна.

Український лідер наголосив, що вважає ці переговори позитивними.

Водночас деталі розмови Зеленський пообіцяв прокоментувати вже після 9 грудня – тоді український лідер матиме розмову з Байденом.

За словами Зеленського, наша перемога – у тому, що США завжди підтримували Україну. Наразі є особиста реальна реакція та особиста роль Джо Байдена у врегулюванні війни на Сході.

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