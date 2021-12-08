Журналисты спросили Байдена, могут ли американские военные отправиться в Украину, чтобы защитить ее от России. Это произошло после встречи президента США с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Это не рассматривается,

– заявил Байден.

В то же время Штаты усилят военное присутствие в странах, входящих в НАТО. Официальный Вашингтон ранее сообщал, что такое усиление станет возможным в случае конфликта между Россией и Украиной.

Байден отвечает на вопросы журналистов: смотрите видео

Зеленский о разговоре Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем впервые прокомментировал разговор Байдена и Путина.

Украинский лидер подчеркнул, что считает эти переговоры положительными.

В то же время детали разговора Зеленский пообещал прокомментировать уже после 9 декабря – тогда у украинского лидера будет разговор с Байденом.

По словам Зеленского, наша победа в том, что США всегда поддерживали Украину. В настоящее время есть личная реальная реакция и личная роль Джо Байдена в урегулировании войны на Востоке.

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