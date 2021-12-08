Їй на зміну прийшов лідер соціал-демократів Олаф Шольц. Його кандидатуру підтримали 8 грудня.

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Овації тривали хвилину

Утім, перш ніж перейти до голосування, очільниця німецького парламенту повідомила депутатам, що на почесній трибуні присутня Ангела Меркель, яка була канцлером впродовж 16 років.

Політикиня піднялася з крісла, у відповідь Бундестаг вибухнув оплесками – овації тривали хвилину.

Згодом Ангела Меркель офіційно передала повноваження Олафу Шольцу в приміщенні канцелярії.

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