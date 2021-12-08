Водночас віцеканцлером Бундестагу став представник партії "зелених" Роберт Хабек.
Важливо Стриманий до Росії, але підтримує Україну: хто такий новий канцлер Німеччини Олаф Шольц
Хто увійшов до нового уряду Німеччини
- МЗС очолила Анналена Бербок (партія "зелених").
- Міноборони – Крістіна Ламбрехт (СДПН).
- МВС – Ненсі Фезер (СДПН).
- Мінфін – Крістіан Лінднер (партія "Вільні демократи").
- МОЗ – Карл Лаутербах (СДПН).
- Мінпраця – Хубертус Хайль (СДПН).
- Мінрозвитку – Свенья Шульце (СДПН).
- Мінбуд – Клара Гейвіц (СДПН).
- Мінсільгосп – Джем Оздемір (партія "зелених").
- Мінекології – Штеффі Лемке (партія "зелених").
- Мінсім'ї – Анна Шпігель (партія "зелених").
- Мін'юст – Марко Бушманн (партія "Вільні демократи").
- Мінтранс – Фолькер Віссінґ (партія "Вільні демократи").
А обов'язки голови відомства канцлера поклали на Вольфганга Шмідта від Соціал-демократичної партії.
Зміна влади в Німеччині: головне
- Наприкінці вересня 2021 року в Німеччині відбулися вибори до Бундестагу. Тодішня канцлерка Ангела Меркель ще напередодні виборів заявила, що не балотуватиметься на нову каденцію.
- Блок ХДС/ХСС, який багато років був при владі в Німеччині, посів друге місце з рекордно низьким показником – 24,1%.
- Переможці виборів – соціал-демократи – сформували коаліцію, яку вже назвали "світлофорною" – з партією "зелених" та вільними демократами. Християнсько-демократичний блок залишили за бортом коаліції.
- 2 грудня Ангела Меркель урочисто покинула пост канцлерки, який обіймала 16 років.
Детальніше про нового канцлера Німеччини: дивіться відео