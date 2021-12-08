В то же время вице-канцлером Бундестага стал представитель партии "зеленых" Роберт Хабек.

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Кто вошел в новое правительство Германии

МИД возглавила Анналена Бербок (партия "зеленых").

Минобороны – Кристина Ламбрехт (СДПГ).

МВД – Нэнси Фезер (СДПГ).

Минфин – Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы").

Минздрав – Карл Лаутербах (СДПГ).

Минтруд – Хубертус Хайль (СДПГ).

Минразвития – Свенья Шульце (СДПГ).

Минстрой – Клара Гэйвиц (СДПГ).

Минсельхоз – Джем Оздемир (партия "зеленых").

Минэкологии – Штеффи Лемке (партия "зеленых").

Минсемьи – Анна Шпигель (партия "зеленых").

Минюст – Марко Бушманн (партия "Свободные демократы").

Минтранс – Фолькер Виссинг (партия "Свободные демократы").

А обязанности главы ведомства канцлера возложили на Вольфганга Шмидта от Социал-демократической партии.

Смена власти в Германии: главное

В конце сентября 2021 года в Германии состоялись выборы в Бундестаг. Тогдашняя канцлер Ангела Меркель еще накануне выборов заявила, что не будет баллотироваться на новую каденцию.

Блок ХДС / ХСС, который много лет был у власти в Германии, занял второе место с рекордно низким показателем – 24,1%.

Победители выборов – социал-демократы – сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Христианско-демократический блок оставили за бортом коалиции.

2 декабря Ангела Меркель торжественно покинула пост канцлера, который занимала 16 лет.

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