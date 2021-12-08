В то же время вице-канцлером Бундестага стал представитель партии "зеленых" Роберт Хабек.
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Кто вошел в новое правительство Германии
- МИД возглавила Анналена Бербок (партия "зеленых").
- Минобороны – Кристина Ламбрехт (СДПГ).
- МВД – Нэнси Фезер (СДПГ).
- Минфин – Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы").
- Минздрав – Карл Лаутербах (СДПГ).
- Минтруд – Хубертус Хайль (СДПГ).
- Минразвития – Свенья Шульце (СДПГ).
- Минстрой – Клара Гэйвиц (СДПГ).
- Минсельхоз – Джем Оздемир (партия "зеленых").
- Минэкологии – Штеффи Лемке (партия "зеленых").
- Минсемьи – Анна Шпигель (партия "зеленых").
- Минюст – Марко Бушманн (партия "Свободные демократы").
- Минтранс – Фолькер Виссинг (партия "Свободные демократы").
А обязанности главы ведомства канцлера возложили на Вольфганга Шмидта от Социал-демократической партии.
Смена власти в Германии: главное
- В конце сентября 2021 года в Германии состоялись выборы в Бундестаг. Тогдашняя канцлер Ангела Меркель еще накануне выборов заявила, что не будет баллотироваться на новую каденцию.
- Блок ХДС / ХСС, который много лет был у власти в Германии, занял второе место с рекордно низким показателем – 24,1%.
- Победители выборов – социал-демократы – сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Христианско-демократический блок оставили за бортом коалиции.
- 2 декабря Ангела Меркель торжественно покинула пост канцлера, который занимала 16 лет.
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