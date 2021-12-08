Ей на смену пришел лидер социал-демократов Олаф Шольц. Его кандидатуру поддержали 8 декабря.

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Впрочем, прежде чем перейти к голосованию, глава немецкого парламента сообщила депутатам, что на почетной трибуне присутствует Ангела Меркель, которая была канцлером на протяжении 16 лет.

Политик поднялась с кресла, в ответ Бундестаг разразился аплодисментами – овации длились минуту.

Впоследствии Ангела Меркель официально передала полномочия Олафу Шольцу в помещении канцелярии.

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