Водночас Сергій Никифоров – речник Президента України – попередив, що цей час – не є остаточним. Можливі зміни.

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Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни,

– заявив речник президента.

Зауважте! Саміт за демократію відкриє Джо Байден. Участь у віртуальній події візьмуть 110 лідерів, які представляють різні демократичні моделі правління. Росію на саміт не запросили.

Спершу деякі ЗМІ анонсували, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться ще 7 грудня. Мовилося, що президенти зідзвоняться відразу після переговорів Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Водночас Білий дім згодом повідомив, що розмова Зеленського і Байдена відбудеться 9 грудня.

Перша реакція Зеленського на переговори

Під час брифінгу з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський вперше прокоментував переговори Байдена з Путіним.

Український лідер наголосив: наша перемога у тому, що США завжди підтримують Україну.

"Я вважаю, що це позитивно, що президент США розмовляв із президентом Росії", – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що "ми побачили особисту роль Байдена у врегулюванні війни на Сході України".

Путін та Байден поговорили про Україну: дивіться відео

Допис Никифорова:

Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни.

АПД: Перед тим, нагадаю, ще буде участь Президента України в онлайн саміті за демократію.