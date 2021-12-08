Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що в останню партію військової допомоги від США у 2021 увійде стрілецька зброя та боєприпаси. Водночас точної дати, коли Україна отримає їх, наразі не оприлюднили.
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Президент Байден (Джо – 24 канал) схвалив пакет військової допомоги на 60 мільйонів доларів, остання частина якої прибуває в Україну на цьому тижні,
– наголосив Кірбі.
Окрім того, у Пентагоні висловили сподівання, що Україна використовуватиме протитанкові комплекси Javelin відповідально.
Журналіст показав українські Javelin
- Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у мережі світлину українських Javelin на Донбасі. Журналіст спростував фейки про те, що протитанкові комплекси начебто "припадають пилом на складах".
- За словами Цаплієнка, "бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки".
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