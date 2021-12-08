Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що в останню партію військової допомоги від США у 2021 увійде стрілецька зброя та боєприпаси. Водночас точної дати, коли Україна отримає їх, наразі не оприлюднили.

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Президент Байден (Джо – 24 канал) схвалив пакет військової допомоги на 60 мільйонів доларів, остання частина якої прибуває в Україну на цьому тижні,

– наголосив Кірбі.

Окрім того, у Пентагоні висловили сподівання, що Україна використовуватиме протитанкові комплекси Javelin відповідально.

Журналіст показав українські Javelin

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у мережі світлину українських Javelin на Донбасі. Журналіст спростував фейки про те, що протитанкові комплекси начебто "припадають пилом на складах".

За словами Цаплієнка, "бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки".

Зауважте! Безпілотники Bayraktar та комплекси Javelin випробували на полігоні "Широкий лан" 23 листопада. Заняття провели у межах підсумків діяльності за 2021 рік.

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