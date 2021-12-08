Спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга заявил, что в последнюю партию военной помощи от США в 2021 году войдет стрелковое оружие и боеприпасы. В то же время, точной даты, когда Украина получит их, пока не обнародовали.

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Президент Байден (Джо – 24 канал) одобрил пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, последняя часть которой прибывает в Украину на этой неделе,

– подчеркнул Кирби.

Кроме того, в Пентагоне выразили надежду, что Украина будет использовать противотанковые комплексы Javelin ответственно.

Журналист показал украинские Javelin

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в сети фотографию украинских Javelin на Донбассе. Журналист опроверг фейки о том, что противотанковые комплексы якобы "пылятся на складах".

По словам Цаплиенко, "бойцы ООС ни минуты не будут сомневаться, если на них попрут российские танки".

Заметьте! Беспилотники Bayraktar и комплексы Javelin опробовали на полигоне "Широкий лан" 23 ноября. Занятия провели в рамках итогов деятельности за 2021 год.

Испытания беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin: смотрите видео