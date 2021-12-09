На заседании Кабмина 9 декабря приняли два законопроекта о публичном отрицании российской агрессии в Украине. Теперь шаг – за Верховной Радой, куда и направят документы.

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За что могут ввести административную ответственность:

публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины,

публичное отрицание временной оккупации Россией территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыму и Севастополе.

Нарушителей ждет большой штраф

За такие действия правонарушителей будет ждать штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. В случае повторения таких действий эта сумма увеличится практически вдвое и составит от 24 до 51 тысячи гривен.

Субъектами, к которым будут применять это положения закона, являются иностранные и украинские публичные деятели, лица, которые выполняют функции государственных органов или органов местного самоуправления.

Будут наказывать за изображение украинских территорий российскими

Речь, прежде всего, о письменном указании или графическом изображении украинских территорий российскими. Под статью законопроекта будут подвергнуты случаи, когда подобные сообщения будут распространяться в СМИ, соцсетях, другими средствами телекоммуникации, во время публичных выступлений, на открытках и другой печатной продукции.

Это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору. К сожалению, даже на 8-м году войны в Украине находятся политики, которые этого не понимают. Поэтому будем предлагать изменения в Административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии России,

– объяснил шаг правительства премьер Денис Шмыгаль.

В правительстве надеются, что парламентарии прислушаются к их доводам и поддержат инициативу.

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