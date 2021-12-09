Наблюдение за социальными профилями фигурантов расследования демонстрирует, что большинство из них по состоянию на 2021 год до сих пор служат в составе 7-й российской военной базы. Ее личный состав на ротационной основе до сих пор находится возле границы с Украиной.

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Поэтому раскрытие данных этих артиллеристов может способствовать дальнейшему отказу от исполнения преступных приказов Кремля, ведь ответственность для них становится более персонифицированной,

– говорится в расследовании.

Кого упоминают в расследовании

В списке InformNapalm – 30 военных страны-агрессора, связанные с так называемой "украинской командировкой 2014". Все они участвовали в вооруженной агрессии со стороны России.

Примите во внимание! Расследователи предполагают, что данные об отдельных военных могут являться псевдонимами.

В списке есть данные о таких боевиках:

Павле Степаненко;

Константине Константинове;

Эрике Керобяне;

Дмитрии Крайнове;

Андрее Нагорном;

Виталии Тибилове и других военных страны-агрессора.

Пограничники задержали украинца

В ноябре 2021 года Госпогранслужба задержала украинца, который работал на боевиков. Мужчина в возрасте 32 лет вошел в состав одного из подразделений незаконных вооруженных формирований еще в 2014 году.

В частности, проверял документы и осматривал транспортные средства на блок-посту вблизи Первомайска на Луганщине.

Впоследствии мужчина сбежал на контролируемую украинскими властями территорию. Причиной послужил страх за свою жизнь.

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