Спостереження за соціальними профілями фігурантів розслідування демонструє, що більшість з них станом на 2021 рік досі служать у складі 7-ї російської військової бази. Її особистий склад на ротаційній основі досі перебуває поблизу кордону з Україною.
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Тому розкриття даних цих артилеристів може сприяти подальшій відмові від виконання злочинних наказів Кремля, адже відповідальність для них стає більш персоніфікованою,
– мовиться у розслідуванні.
Кого згадують у розслідуванні
У списку InformNapalm – 30 військових країни-агресорки, пов'язані з так званим "українським відрядженням 2014". Усі вони брали участь у збройній агресії з боку Росії.
У списку є дані про таких бойовиків:
- Павла Степаненка;
- Костянтина Костянтинова;
- Еріка Керобяна;
- Дмитра Крайнова;
- Андрія Нагорного;
- Віталія Тібілов та інших військових країни-агресорки.
Прикордонники затримали українця
- У листопаді 2021 року Держприкордонслужба затримала українця, який працював на бойовиків. Чоловік віком 32 роки увійшов до складу одного з підрозділів незаконних збройних формувань ще у 2014 році.
- Зокрема, перевіряв документи та оглядав транспортні засоби на блок-посту поблизу Первомайська на Луганщині.
- Згодом чоловік втік на контрольовану українською владою територію. Причиною страв страх за власне життя.
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