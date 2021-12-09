Спостереження за соціальними профілями фігурантів розслідування демонструє, що більшість з них станом на 2021 рік досі служать у складі 7-ї російської військової бази. Її особистий склад на ротаційній основі досі перебуває поблизу кордону з Україною.

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Тому розкриття даних цих артилеристів може сприяти подальшій відмові від виконання злочинних наказів Кремля, адже відповідальність для них стає більш персоніфікованою,

– мовиться у розслідуванні.

Кого згадують у розслідуванні

У списку InformNapalm – 30 військових країни-агресорки, пов'язані з так званим "українським відрядженням 2014". Усі вони брали участь у збройній агресії з боку Росії.

Зауважте! Розслідувачі припускають, що дані про окремих військових можуть бути псевдонімами.

У списку є дані про таких бойовиків:

Павла Степаненка;

Костянтина Костянтинова;

Еріка Керобяна;

Дмитра Крайнова;

Андрія Нагорного;

Віталія Тібілов та інших військових країни-агресорки.

Прикордонники затримали українця

У листопаді 2021 року Держприкордонслужба затримала українця, який працював на бойовиків. Чоловік віком 32 роки увійшов до складу одного з підрозділів незаконних збройних формувань ще у 2014 році.

Зокрема, перевіряв документи та оглядав транспортні засоби на блок-посту поблизу Первомайська на Луганщині.

Згодом чоловік втік на контрольовану українською владою територію. Причиною страв страх за власне життя.

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