Так, возле Мамая в "Миротворце" появилась отметка о распространении кремлевской пропаганды и участии в актах общественной агрессии.
К теме Мэр Полтавы Мамай заявил, что на территории Украины воюют США против России
Что известно о заявлении Мамая
Мамай прокомментировал войну на территориях Донецкой и Луганской областей. Он сказал, что, мол, "идет брат на брата".
У нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – США и Россия. Обидно, что идет брат на брата,
– сказал Мамай.
При этом не прозвучало ни одного упоминания о том, что Россия напала на Украину и оккупировала наши территории.
Что известно об Александре Мамае
- Мамай учился в Полтавском инженерно-строительном институте. У него есть дипломы агронома и агронома-исследователя.
- Мужчина был членом Партии регионов. В октябре 2010 стал мэром Полтавы. К слову, тогда обещал, что будет работать за 1 гривну, но получал одну из самых высоких зарплат среди украинских чиновников.
- В сентябре 2018 года Полтавский городской совет выразил Мамаю недоверие и лишил его полномочий. Политик подчеркнул, что это нелегитимно.
- Уже в 2020 году политика снова избрали городским головой.
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