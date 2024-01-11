"Можна виробляти по 300 – 400 ракет": в ОП розповіли, як налагоджують військове виробництво

Україна поступово налагоджує військове виробництво. Наші наземні та підводні дрони нищать ворожі об'єкти далеко на території Росії та ТОТ.

Проте не єдині безпілотники виробляють українські підприємства. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав 24 Каналу, яку зброю ми виготовляємо та що потрібно для збільшення виробництва ВПК України.

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Яке озброєння виробляє Україна

Подоляк розповів, що в Україні випускають снаряди різних модифікацій, зокрема розпочалася робота над 155 міліметровим калібром. Також виробляються міни, далекобійні ракети, артилерія – і засоби, і стволи окремо. Проте все потрібно збільшувати у масштабах.

Можна випускати, наприклад, 10 – 30 ракет, а можна, якщо масштабувати, випускати по 300 – 400 ракет. Утім, для цього потрібні певні виробничі спроможності, тобто сировина,

– зазначив радник голови ОПУ.

Важливо будувати своє військове виробництво, над чим Україна активно працює. Уже є багато прикладів, коли все розпрацьовано логістично та імплементовано в реалізацію на різних рівнях.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна має намір виготовити у 2024 році 1 мільйон FPV-дронів , більше ніж 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад 1000 БпЛА з дальністю за 1000 кілометрів.

Військово-політичне керівництво не розповідає, де конкретно розміщуються ті чи інші виробництва, але вони є і в Україні, і за кордоном. Багато європейських виробників зацікавлені вкладати інвестиції в ці виробництва.

Україна переформатовується в натівські стандарти

За словами Подоляка, проблема у тому, що українське військове виробництво роками було пострадянським. Ми допрацьовували технології та інструменти, які дали початок з Радянського Союзу.

Нині Україні доводиться переформатуватись на стандарти НАТО, а для цього потрібне наступне:

ліцензії;

конкретні виробничі лінії;

відповідні дозволи;

правильно вибудована юридична історія.

Україна практично "з нуля" будує індустрію військового виробництва – від старого радянського до найсучасніших стандартів НАТО. Зараз підтягуються різні компанії, національні уряди й у результаті створюються спільні підприємства, які дозволяють розв'язати питання юридичного характеру – ліцензування, дозволи тощо.

Це величезна робота. У нас ніхто не питає, чи можна це робити під час війни. Проте ми це робимо. Чому? Ми розуміємо, що це потрібно. Україна має частково сама себе забезпечити. Було б дивно, якби наша держава мала такий ВПК, який має Росія, з урахуванням її бюджету та типу зброї, яку вона використовує у цій війні,

– сказав Михайло Подоляк.

Що необхідне для нарощення ВПК України

Радник голови ОПУ наголосив, що Росія обстрілює Україну ракетами, які виготовлені у 3 – 4 кварталі 2023 року. Там містяться комплектувальники з країн, які є підписантами санкцій проти країни-агресорки. Нині тисячі компаній свідомо працюють на російському ринку, фінансуючи мілітарний бюджет.

Це може бути нескінченим. Вони платять податки в Росії, з яких 42% бюджету – прямі асигнування на війну. Ще й бравують: "Дивіться, ми збільшили продажі в Росії". Ви заробляєте гроші та платите податки, за які Росія атакує Україну. А після цього ваші уряди надають нам допомогу, щоб ми від цього закрили. Це ж не виглядає абсурдно? Виглядає. Про це теж треба говорити,

– підкреслив Подоляк.

Не можна однією рукою допомагати, а іншою давати можливість заробляти тому, хто на тебе нападає. На жаль, Росія продовжуватиме бути сусідом України, щоб захиститися нам потрібне виконання низки важливих аспектів:

Військові союзи. У межах гарантій безпеки чи військового альянсу НАТО. Сучасні військові виробництва. Вони мають бути синхронізованими з країнами НАТО – повна відмова від старого радянського озброєння, принципів управління військами та іншого. Інвестиції. Зокрема, від наших партнерів з урахуванням стану нинішньої української економіки.

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