На "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб, – Железняк

В листопаді цього року НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці. Органи опублікували "плівки Міндіча", де чути голоси посадовців, зокрема і Тимура Міндіча.

Наразі 40 осіб ідентифікувати не вдалось, над чим працюють у НАБУ. Про це 24 Каналу розповів народний депутат Ярослав Железняк, зауваживши, що деякі з них причетні до корупції, деякі – просто обговорювали.

На "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб

За словами народного депутата, у справі Міндіча фігурують ще багато топпосадовців з оточення Володимира Зеленського. Наразі варто набратись терпіння та очікувати відкриття імен.

На момент публікації матеріалів на "плівках Міндіча" фігурує ще 40 неідентифікованих осіб. Тому потенціал широкий,

– наголосив він.

Водночас Железняк пояснив, що все це – різні люди. Не обов'язково, що вони теж фігурують у справі, адже на плівках могли просто обговорювати конкретних осіб. Зокрема, там згадують і про самого Железняка.

Когось, як мене, називали прямо за прізвищем. Комусь придумали клички,

– зазначив народний депутат.

Цікаво! Сам Міндіч мав кличку "Карлсон". Водночас ще один голос на плівках належить "Професору", якого інколи також називають "Герою". Він може належати колишньому посадовцю Енергоатому та колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Прізвиська мали й інші посадовці – Ігор Миронюк "Рокет" і Дмитро Басов – "Тенор".

Він додав, що зараз в НАБУ перейшли до відкритих дій – вилучили документи, телефони, листування та транзакції, поступово ідентифікуючи залучених осіб.

Що відомо про фігурантів справи?