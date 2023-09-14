"У Зеленського та Дуди близькі відносини": в ОП розставили крапки над "і" у стосунках з Польщею

Найближчим часом може відбутися зустріч Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Ймовірно, вона відбудеться на тлі напруженості через ембарго на імпорт українського зерна.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що жодного напруження між двома країнами немає. Адже Польща – це абсолютний стратегічний партнер України.

Дивіться також Як вберегти стратегічний союз між Україною та Польщею

Між президентами Польщі та України дружні відносини

Усе, що стосується економіки – це якраз-таки питання дискусій на різних рівнях. Тобто Україна має власні інтереси, наприклад, нам знищили можливість транспортувати зерно через акваторію Чорного моря. Як результат, ми шукаємо можливості, аби збільшити транзит через інші маршрути – Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину. Саме тому інші країни не можуть нехтувати і своїми економічними інтересами.

Я вважаю, що між паном Дудою і паном Зеленським дуже близькі та дружні взаємини. Все це можна буде спокійно відпрацювати, проговорити та розставити правильно акценти,

– сказав Подоляк.

Варто пам'ятати, по-перше, в Польщі зараз відбуваються виборчі перегони – це політичні елементи. По-друге, Польща – це партнер України, який буде з нами до кінця війни в максимально щирих відносинах. І, по-третє, є переговорні майданчики на різних рівнях, не тільки на президентському. Зокрема, на рівні прем'єрів, відповідних галузевих міністрів та інших комунікаторів, які можуть спокійно обговорювати ці питання.

Напруженість між двома країнами підступно вигадали

Через Польщу Україна отримує все необхідне: зброю, технічну та іншу допомогу. Країна-сусідка є вкрай активною дипломатичною, інформаційною та проукраїнськи налаштованою державою.

Подоляк про відносини між Польщею та Україною: дивитися відео

"Ні сьогодні, ні вчора – немає ніякого напруження. І не буде до кінця війни", – наголосив радник голови ОПУ.

Безумовно, будь-які країни мають свої національні економічні інтереси. Адже повинні забезпечувати потреби власного населення: соціальні, фінансові та бізнес-потреби. Тому Польща не є винятком.

Подоляк зазначив, усе, що стосується зерна чи інших продуктів сільськогосподарської галузі має обговорюватися на рівні Кабінетів Міністрів, враховуючи, що в Польщі є певні лобі. Усі вони політично-ідеологічно підтримують Україну й готові робити все, щоб ми виграли цю війну. Зокрема, надавати будь-яку допомогу нашій країні.

Усе, що ми з вами бачимо в інформаційному просторі, що хтось пробує сказати, що між нами є якісь напружені відносини – це не так. Це якраз і хочеться комусь масштабувати, ви розумієте, про кого я говорю. Тому що треба створити перепони для коридорів забезпечення військової допомоги Україні,

– підсумував Михайло Подоляк.

Заборона імпорту українського зерна: головне