"У Зеленского и Дуды близкие отношения": в ОП расставили точки над "и" в отношениях с Польшей
В ближайшее время может пройти встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды. По всей вероятности, она состоится на фоне напряженности из-за эмбарго на импорт украинского зерна.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что никакого напряжения между двумя странами нет. Ведь Польша – абсолютный стратегический партнер Украины.
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Между президентами Польши и Украины дружеские отношения
Все, что касается экономики – это вопрос дискуссий на разных уровнях. То есть у Украины есть собственные интересы, например, нам уничтожили возможность транспортировать зерно через акваторию Черного моря. В результате мы ищем возможности, чтобы увеличить транзит через другие маршруты – Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Именно поэтому другие страны не могут пренебрегать и своими экономическими интересами.
Я считаю, что между господином Дудой и господином Зеленским очень близкие и дружеские отношения. Все это можно будет спокойно отработать, проговорить и расставить правильно акценты,
– сказал Подоляк.
Следует помнить, во-первых, в Польше сейчас проходят избирательные гонки – это политические элементы. Во-вторых, Польша – партнер Украины, который будет с нами до конца войны в максимально искренних отношениях. И, в-третьих, есть переговорные площадки на разных уровнях, не только на президентском. В частности, на уровне премьеров, соответствующих отраслевых министров и других коммуникаторов, способных спокойно обсуждать эти вопросы.
Напряженность между двумя странами коварно придумали
Через Польшу, Украина получает все необходимое: оружие, техническую и другую помощь. Страна-сосед является крайне активным дипломатическим, информационным и проукраински настроенным государством.
Подоляк об отношениях между Польшей и Украиной: смотреть видео
"Ни сегодня, ни вчера – нет никакого напряжения. И не будет до конца войны", – подчеркнул советник главы ОПУ.
Безусловно, у любых стран есть свои национальные экономические интересы. Ведь должны обеспечивать потребности собственного населения: социальные, финансовые и бизнес-потребности. Поэтому Польша не исключение.
Подоляк отметил, что все, что касается зерна или других продуктов сельскохозяйственной отрасли, должно обсуждаться на уровне Кабинетов Министров, учитывая, что в Польше есть определенные лобби. Все они политически идеологически поддерживают Украину и готовы делать все, чтобы мы выиграли эту войну. В частности, оказывать любую помощь нашей стране.
Все, что мы с вами видим в информационном пространстве, кто-то пытается сказать, что между нами есть какие-то напряженные отношения – это не так. Это как раз и хочется кому-то масштабировать, вы понимаете, о ком я говорю. Потому что нужно создать преграды для коридоров обеспечения военной помощи Украине,
– подытожил Михаил Подоляк.
Запрет импорта украинского зерна: главное
- Ранее некоторые страны ЕС запретили импорт украинского зерна, чтобы помочь своим фермерам реализовывать собственное сырье по лучшей цене. Польский министр Вальдемар Буда выразил намерение Варшавы продлить запрет импорта украинских зерновых.
- Также глава офиса еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса Михаэль Гегер внес в Еврокомиссию предложение продлить запрет ограничений на украинское зерно. Пока неизвестно, о каком именно периоде говорится – до конца года или на другой срок.
- Впоследствии сообщили о возможной встреча Зеленского и Дуды, которую подтвердил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот. Он отметил, что президент Польши поддерживает позицию польского правительства по продлению эмбарго на украинские продукты.