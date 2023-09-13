Возможную встречу подтвердил глава канцелярии президента Польши. Однако из соображений безопасности подробностей не рассказал.

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Что известно о возможной встрече глав государств

По понятным причинам Павел Шрот не назвал ни дату, ни место встречи двух лидеров.

Я не хочу забегать наперед, потому что у меня есть свои данные, но есть разные соображения безопасности. Президент Зеленский является лидером страны, находящейся в состоянии войны, он под угрозой террористической атаки со стороны России,

– отметил глава канцелярии польского президента.

О чем именно пойдет речь на встрече, Шрот не уточнил. Впрочем, также отметил, что Дуда поддерживает позицию польского правительства по продлению эмбарго на украинские продукты.

"Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что это зерно Польше не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины. И нужно способствовать перевозке этого украинского зерна через Польшу в эти страны", – подчеркнул Шрот.

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Зеленский может полететь в США

Заметим, что ранее британская газета писала, что уже в сентябре президент может отправиться в США. По данным СМИ, вероятно, Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет на заседании Совбеза.