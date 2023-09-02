Пишут в СМИ, что Владимир Зеленский отправится в США не просто так. Он будет участвовать в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке, которая состоится в сентябре. Также он будет на заседании Совета Безопасности ООН по поводу Украины.

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Когда Зеленский будет в США

О визите Владимира Зеленского в США рассказал посол Албании в ООН Ферит Ходжа. Собственно, его государство председательствует в Совете, который состоит из 15 членов, в сентябре. В Нью-Йорке мировые лидеры начнут собираться с 18 сентября, чтобы поучаствовать в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Могу почти подтвердить, хотя это не зависит от меня, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН (после начала полномасштабного вторжения – 24 Канал), и первое участие в Совбезе ООН здесь,

– отметил Ходжа.

Что касается заседания Совета Безопасности ООН по поводу Украины, то оно запланировано на 20 сентября. Во время него планируют обсуждать последствия войны в нашем государстве для всего мира, международного мира и самой ООН, а также продовольственной безопасности.

Мы хотим использовать присутствие лидеров в Нью-Йорке для проведения содержательной дискуссии в Совбезе не только для анализа ситуации в связи с продолжающейся войной в Украине, но и перспектив — куда мы двигаемся дальше, что можно сделать, в частности, учитывая инициативы, которые выдвигались в разных местах,

– добавил Ходжа.

Посол Албании отметил, что это будет "настоящий саммит по поводу Украины, которого не было с начала войны".

Обратим внимание, что ранее источники Bloomberg рассказывали, что Владимир Зеленский может поехать в сентябре в Нью-Йорк. Собственно, для того чтобы участвовать в мероприятиях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Напомним, что в августе Владимир Зеленский за уик-энд посетил 4 страны Европы. Вернулся в Украину он с четырьмя новыми оборонными пакетами от партнеров, а также обещаниями передать несколько десятков F-16 после завершения учений наших пилотов.