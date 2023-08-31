Европейский союз смело продемонстрировал готовность принять Украину в свою семью, когда 23 июня 2022 года предоставил ей статус страны – кандидата на вступление в ЕС. А вот с НАТО – не все так просто. Президент Зеленский объяснил, почему Украине важно получить "зеленый свет" от Альянса во время войны.

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Это могло бы стать началом окончания

Несмотря на то, что в стране продолжается война, работа по интеграции Украины в ЕС и НАТО не останавливается. По словам Владимира Зеленского, Украина станет членом НАТО уже после войны. Основной вопрос состоит в том, как быстро и чем именно она завершится.

В то же время, по мнению главы государства, приглашение в Альянс Украина могла бы получить и во время войны.

Это сложнее. Я считаю, что приглашение Украины в НАТО могло бы приблизить окончание войны. Однако, к сожалению, не все такого мнения. Поэтому есть как есть,

– подытожил президент.

Что касается членства в ЕС, все выглядит гораздо понятнее. Зеленский выразил уверенность, что есть все шансы начать диалог по поводу будущего членства Украины в ЕС в 2023 году.

Решение о начале этого диалога может быть принято до конца года. А уже с началом нового года можно будет запустить этот процесс. Все будет зависеть от политической воли европейских партнеров и нашего желания и возможностей,

– сказал Зеленский.

Украинский путь в НАТО