Європейський Союз сміливо продемонстрував готовність прийняти Україну до своєї родини, коли 23 червня 2022 року надав їй статус країни – кандидата на вступ до ЄС. А ось із НАТО – не все так просто. Президент Зеленський пояснив, чому Україні важливо отримати "зелене світло" від Альянсу під час війни.

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Це могло б стати початком закінчення

Попри те, що в країні досі триває війна, робота щодо інтеграції України у ЄС і НАТО не зупиняється. За словами Володимира Зеленського, Україна буде членом НАТО вже після війни. Основне питання полягає в тому, як швидко і чим саме вона завершиться.

Водночас, на думку глави держави, запрошення до Альянсу Україна могла б отримати й під час війни.

Це складніше. Я вважаю, що запрошення України в НАТО могло б наблизити закінчення війни. Однак, на жаль, не всі такої думки. Тому є, як є,

– підсумував президент.

Щодо членства у ЄС – все виглядає набагато зрозуміліше. Зеленський висловив упевненість, що є всі шанси розпочати діалог щодо майбутнього членства України в ЄС 2023 року.

Рішення про початок цього діалогу може бути прийняте до кінця року. А вже з початком Нового року можна буде запустити цей процес. Все залежатиме від політичної волі європейських партнерів і нашого бажання та можливостей,

– сказав Зеленський.

Український шлях до НАТО