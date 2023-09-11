Партнеры Украины обеспокоены не только помощью в противостоянии нашего государства российским оккупантам. Уже сейчас обсуждаются шаги по восстановлению разрушений, нанесенных россиянами, а некоторые уже даже воплощаются в жизнь.

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Польша готова страховать инвестиции в Украину

Президент Польши Анджей Дуда поставил свою подпись под поправкой в закон о страховании экспорта, который гарантирует Государственное казначейство. Следовательно, польская государственная корпорация страхования KUKE имеет возможность более эффективно сотрудничать с частным бизнесом, который хочет вкладывать деньги в восстановление Украины.

Это первый столь комплексный инструмент страхования, поддерживающий инвестиции и деятельность польских компаний в Украине. Мы надеемся, что этот важный шаг Польши станет толчком для страхового рынка и других государств активнее предоставлять гарантии работающим в Украине компаниям.

– сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Такой мощный шаг Польши должен способствовать привлечению инвестиций и более активному вхождению крупных игроков в украинский частный сектор.

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Новый закон – основа программы восстановления Украины, в которой примет участие польский бизнес. В основном она предусматривает следующие пункты:

безопасная торговля с Украиной;

поддержка инвестиций польских компаний;

поддержка развития Украины.

Также теперь есть возможность перестрахования другими страховщиками в случаях, если риски слишком высоки или нет возможности обеспечить перестрахование на коммерческом рынке. Кроме того, закон позволяет страховать польские филиалы иностранных предприятий на тех же условиях, что и местные компании, то есть украинский бизнес теперь может расширять бизнес в Польше на лучших условиях.