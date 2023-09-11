Партнери України переймаються не лише допомогою у протистоянні нашої держави російським окупантам. Вже зараз обговорюються кроки щодо відбудови руйнацій, завданих росіянами, а деякі з них вже навіть втілюються у життя.

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Польща готова страхувати інвестиції в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда поставив свій підпис під поправкою до закону про страхування експорту, яке гарантує Державне казначейство. Відтак, польська державна корпорація страхування KUKE має можливість ефективніше співпрацювати з приватним бізнесом, який хоче вкладати гроші у відбудову України.

Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні,

– повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Такий потужний крок Польщі повинен сприяти залученню інвестицій та активнішому входженню великих гравців в український приватний сектор.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Новий закон – основа програми відбудови України, в якій візьме участь польський бізнес. В основному вона передбачає такі пункти:

безпечна торгівля з Україною;

підтримка інвестицій польських компаній;

підтримка розвитку України.

Також тепер є можливість перестрахування іншими страховиками у випадках, якщо ризики надто високі, або немає можливості забезпечити перестрахування на комерційному ринку. Окрім того, закон дозволяє страхувати польські філії іноземних підприємств на тих самих умовах, що й місцеві компанії, тобто український бізнес тепер може розширювати бізнес у Польщі на кращих умовах.