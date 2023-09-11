Партнери України переймаються не лише допомогою у протистоянні нашої держави російським окупантам. Вже зараз обговорюються кроки щодо відбудови руйнацій, завданих росіянами, а деякі з них вже навіть втілюються у життя.
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Польща готова страхувати інвестиції в Україну
Президент Польщі Анджей Дуда поставив свій підпис під поправкою до закону про страхування експорту, яке гарантує Державне казначейство. Відтак, польська державна корпорація страхування KUKE має можливість ефективніше співпрацювати з приватним бізнесом, який хоче вкладати гроші у відбудову України.
Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні,
– повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Такий потужний крок Польщі повинен сприяти залученню інвестицій та активнішому входженню великих гравців в український приватний сектор.
Новий закон – основа програми відбудови України, в якій візьме участь польський бізнес. В основному вона передбачає такі пункти:
- безпечна торгівля з Україною;
- підтримка інвестицій польських компаній;
- підтримка розвитку України.
Також тепер є можливість перестрахування іншими страховиками у випадках, якщо ризики надто високі, або немає можливості забезпечити перестрахування на комерційному ринку. Окрім того, закон дозволяє страхувати польські філії іноземних підприємств на тих самих умовах, що й місцеві компанії, тобто український бізнес тепер може розширювати бізнес у Польщі на кращих умовах.