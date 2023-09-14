Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что никакого напряжения между двумя странами нет. Ведь Польша – абсолютный стратегический партнер Украины.

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Между президентами Польши и Украины дружеские отношения

Все, что касается экономики – это вопрос дискуссий на разных уровнях. То есть у Украины есть собственные интересы, например, нам уничтожили возможность транспортировать зерно через акваторию Черного моря. В результате мы ищем возможности, чтобы увеличить транзит через другие маршруты – Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию. Именно поэтому другие страны не могут пренебрегать и своими экономическими интересами.

Я считаю, что между господином Дудой и господином Зеленским очень близкие и дружеские отношения. Все это можно будет спокойно отработать, проговорить и расставить правильно акценты,

– сказал Подоляк.

Следует помнить, во-первых, в Польше сейчас проходят избирательные гонки – это политические элементы. Во-вторых, Польша – партнер Украины, который будет с нами до конца войны в максимально искренних отношениях. И, в-третьих, есть переговорные площадки на разных уровнях, не только на президентском. В частности, на уровне премьеров, соответствующих отраслевых министров и других коммуникаторов, способных спокойно обсуждать эти вопросы.

Напряженность между двумя странами коварно придумали

Через Польшу, Украина получает все необходимое: оружие, техническую и другую помощь. Страна-сосед является крайне активным дипломатическим, информационным и проукраински настроенным государством.

Подоляк об отношениях между Польшей и Украиной: смотреть видео

"Ни сегодня, ни вчера – нет никакого напряжения. И не будет до конца войны", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Безусловно, у любых стран есть свои национальные экономические интересы. Ведь должны обеспечивать потребности собственного населения: социальные, финансовые и бизнес-потребности. Поэтому Польша не исключение.

Подоляк отметил, что все, что касается зерна или других продуктов сельскохозяйственной отрасли, должно обсуждаться на уровне Кабинетов Министров, учитывая, что в Польше есть определенные лобби. Все они политически идеологически поддерживают Украину и готовы делать все, чтобы мы выиграли эту войну. В частности, оказывать любую помощь нашей стране.

Все, что мы с вами видим в информационном пространстве, кто-то пытается сказать, что между нами есть какие-то напряженные отношения – это не так. Это как раз и хочется кому-то масштабировать, вы понимаете, о ком я говорю. Потому что нужно создать преграды для коридоров обеспечения военной помощи Украине,

– подытожил Михаил Подоляк.

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