Якщо Ердоган доб’ється переговорів від Росії, то вони будуть на умовах України, – політтехнолог

Туреччина неодноразово демонструвала свою особливу позицію у відносинах з Росією. Водночас Україні не потрібно переживати, що так Анкара якимсь чином може підігрувати Кремлю.

Результати турецької дипломатичної активності досі мали більше позитивів для України, ніж негативів. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що в Україні з пересторогою ставляться до будь-яких можливих розмов про переговори з Росією. Водночас він переконаний, що формат взаємодії Анкари з Москвою інший, який не впливає на національні інтереси Києва.

Туреччина неодноразово заявляла, зокрема в особі Ердогана, що війна може скінчитися лише після повного звільнення території України від військ Росії. Ердоган про це говорив, зокрема, самому Путіну. Тому, коли ми говоримо, що він намагається якимось способом досягти миру, він намагається це зробити на вигідних для нас умовах,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, Туреччина може бути "не з Україною" в економічних питаннях, тому що вона "заробляє на Росії", але звільнення Криму від російських військ – "це абсолютна мета Ердогана", як і України.

"Ердоган має великі добрі плани на Крим – зокрема в економічному впливі. Він справді бажає зробити Крим у хорошому сенсі своєю "вотчиною". Тому не треба побоюватися тих переговорів, які пропонує Ердоган. Він поки що досягав домовленостей, які були вкрай вигідними для нас, зокрема щодо "зернової угоди" й про звільнення бійців "Азова", – додав оглядач.

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На думку аналітика, побоюватися позиції Ердогана щодо Росії немає сенсу, позаяк якщо він доб'ється переговорів від Росії, це означатиме, що переговори будуть "щодо 10 пунктів, які проголосив Зеленський у своїй промові на G20".

"Ці пункти дуже важливо зрозуміти й перечитати, оскільки Зеленський підняв питання, які виходять за межі війни. Він підняв питання, які цікавлять G19 – подальший світоустрій, ядерна та екологічна безпека", – резюмував Шейтельман.

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