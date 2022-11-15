Если Эрдоган добьется переговоров от России, то они будут на условиях Украины, – политтехнолог

Турция неоднократно демонстрировала свою особую позицию в отношениях с Россией. В то же время Украине не нужно переживать, что так Анкара каким-то образом может подыгрывать Кремлю.

Результаты турецкой дипломатической активности до сих пор имели больше позитивов для Украины, чем негативов. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что в Украине с осторожностью относятся к любым возможным разговорам о переговорах с Россией. В то же время он убежден, что формат взаимодействия Анкары с Москвой другой, не влияющий на национальные интересы Киева.

Турция неоднократно заявляла, в частности, в лице Эрдогана, что война может закончиться только после полного освобождения территории Украины от войск России. Эрдоган об этом говорил, в частности, самому Путину. Поэтому, когда мы говорим, что он пытается каким-то способом достичь мира, он пытается это сделать на выгодных для нас условиях,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, Турция может быть "не с Украиной" в экономических вопросах, потому что она "зарабатывает на России", но освобождение Крыма от российских войск – "это абсолютная цель Эрдогана", как и Украины.

"У Эрдогана есть большие добрые планы на Крым – в частности в экономическом влиянии. Он действительно желает сделать Крым в хорошем смысле своей "вотчиной". Поэтому не надо опасаться тех переговоров, которые предлагает Эрдоган. Он пока достигал договоренностей, которые были крайне выгодны для нас", в частности, относительно "зернового соглашения" и об освобождении бойцов "Азова", - добавил обозреватель.

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По мнению аналитика, опасаться позиции Эрдогана по отношению к России нет смысла, поскольку если он добьется переговоров от России, это будет означать, что переговоры будут "по 10 пунктам, которые провозгласил Зеленский в своей речи на G20".

"Эти пункты очень важно понять и перечитать, поскольку Зеленский поднял вопросы, выходящие за пределы войны. Он поднял интересующие G19 вопросы – дальнейшее мироустройство, ядерная и экологическая безопасность", – резюмировал Шейтельман.

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