Пафосний пропагандистський спектакль, – політолог про висування Путіна на вибори

Путінська партія "Єдіная Росія" остаточно поставила крапку в інтризі з приводу президентських виборів 2024 року, висунувши кремлівського диктатора в кандидати. Ніяких реальних конкурентів у нього не буде, а результат цих виборів є відомим наперед.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він припустив, що через стабілізацію ситуації на фронті Владімір Путін вже не боїться втратити свою владу.

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У Путіна немає конкурентів на виборах

Вперше Путін сказав, що піде в президенти на зустрічі з учасниками війни проти України, наголосити, що тема війни буде ключовою на майбутніх "виборах". Втім, як таких "виборів" на Росії не буде, адже ще напередодні вторгнення Путіна "зачистив" усе політичне поле.

Те, що відбувається – це передвиборний пафосний пропагандистський спектакль,

– зазначив політолог.

На його думку, єдиним активним опозиціонером у Росії був свого часу Алєксєй Навальний, але влітку 2020 року отруїли, а потім запроторили до в’язниці, виключивши з політичного процесу.

"Усі інші (російські політики – 24 Канал) – це декорації. Наприклад, лідер компартії Росії по-батьківськи проявляє турботу про Путіна. Мовляв, той поїхав на Північ і виступав без шапки, і варто випороти його помічників за те, що вони дозволили Путіну так ризикувати його життям. І це говорить потенційний конкурент на виборах…" – наголосив Фесенко.

Акценти Путіна щодо війни в Україні

Путін – це константа і синонім політичної системи Росії, і єдиним суттєвим ризиком для нього були поразки на фронті та заколот Пригожина.

Тепер же ситуація стабілізувалася, однак це пов’язано не з "переможними" діями російської армії, а з деякими проблемами у продовженні західної підтримки для України. А втім, Путін користується внутрішньополітичними суперечностями в США та загальним виснаженням запасів озброєння на свою користь.

"На нещодавній "прямій лінії" він намагався створити враження, що Росія перемагає, а Захід слабкий. І якщо ще трошки почекати, то (на думку Путіна – 24 Канал), Росія виграє війну", – нагадав політолог.

Втім, одразу після "прямої лінії" Європейський Союз остаточно затвердив рішення про початок переговорів щодо вступу України. Це була ефектна політична відповідь європейської спільноти Путіну, і її продовженням може стати майбутній компроміс у США.

"Путін зарано почав хизуватися своїми успіхами, яких поки що особливо й немає. Він покладається на ослаблення Заходу, але такі самі розрахунки в нього були й на початку повномасштабної війни, і тоді ці розрахунки провалилися", – нагадав Фесенко.

Що відомо про президентські вибори в Росії