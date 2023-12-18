Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Леонід Гозман, зауваживши, що глава Кремля справді думав, що візьме Київ за 3 дні.
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У що вірить Путін
Російський опозиціонер вважає, що Путін живе в ілюзорному світі. Так, здорова людина бачить світ таким, яким він є. Путін же бачить світ нереальним.
На його думку, Путін вірить у те, що Україну створив Ленін, хоча це неправда. І це не тому, що йому бракує інформації, а тому, що Путін хоче у це вірити. Це вже патологія. З усім іншим у нього так само, зокрема, з війною проти України.
Він (Путін – 24 Канал) справді вірив, що візьме Київ за 3 дні,
– наголосив Гозман.
Тому, за його словами, за наказом Путіна окупанти поклали у передові танки парадну форму. А далі за ними вже їхали автозаки, щоб можна було пакувати туди українців, які протестуватимуть.
Яка мета Путіна в Україні
Гозман зауважив, що Путін розв'язав війну за знищення України.
Жодної іншої мети, крім знищення вашої країни як політичного, культурного, лінгвістичного суб'єкта, у нього немає,
– сказав російський опозиціонер.
Тому, додав він, навіть за бажання Україна ніколи не зможе домовитися з російським диктатором.
Війна в Україні: останні новини
- Українські воїни рішуче дають відсіч російським загарбникам, які продовжують демонструвати активність на декількох напрямках. Так, ЗСУ стримують ворога на Авдіївському напрямку, завдаючи окупантам значних втрат. А на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра й завдають вогневого ураження по тилах противника.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 347 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу ЗСУ знищили більш ніж тисячу російських солдатів.
- Водночас Росія продовжує тероризувати мирні українські міста й села, запускаючи "Шахеди". Наша протиповітряна оборона вправно ліквідовує ворожі дрони-камікадзе.