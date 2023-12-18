Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман, отметив, что глава Кремля действительно думал, что возьмет Киев за 3 дня.

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Во что верит Путин

Российский оппозиционер считает, что Путин живет в иллюзорном мире. Так, здоровый человек видит мир таким, какой он есть. Путин же видит мир нереальным.

По его мнению, Путин верит, что Украину создал Ленин, хотя это неправда. И это не потому, что ему не хватает информации, а потому, что Путин хочет в это верить. Это уже патология. Со всем остальным у него тоже, в частности, с войной против Украины.

Он (Путин – 24 Канал) действительно верил, что возьмет Киев за 3 дня,

– подчеркнул Гозман.

Поэтому, по его словам, по приказу Путина оккупанты положили в передовые танки парадную форму. А дальше за ними уже ехали автозаки, чтобы можно было паковать туда протестующих украинцев.

Какова цель Путина в Украине

Гозман подчеркнул, что Путин развязал войну за уничтожение Украины.

Никакой другой цели, кроме уничтожения вашей страны как политического, культурного, лингвистического субъекта, у него нет,

– сказал российский оппозиционер.

Поэтому, добавил он, даже по желанию Украина никогда не сможет договориться с российским диктатором.

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