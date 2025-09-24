Справедливий і зрозумілий підхід до працевлаштування – одна з базових умов для стабільної та сильної медичної системи. А вже віднедавна медичні працівники мають можливість легко знаходити вакансії, що відповідають їхній кваліфікації та регіону. А лікарні – швидко знаходити потрібних фахівців, без зайвої бюрократії.

Кому буде корисним новий сервіс у сфері медицини в Україні?

Щоб ці процеси стали відкритими, однаковими для всіх і зручними, був створений Єдиний вебпортал вакансій у сфері охорони здоров'я – офіційний цифровий інструмент, що працює з 2024 року. Він допомагає зробити систему підбору кадрів у медицині простішою та більш доступною. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Коли лікар чи медсестра перебуває у пошуку нової роботи, важливо мати швидкий доступ до актуальних можливостей – без довгого очікування чи неясних умов. Тому портал гарантує однакові правила гри, де кожен кандидат бачить прозорий перебіг усіх етапів – від подання заявки до результатів відбору.

Зверніть увагу! Кількість активних вакансій на порталі змінюється щодня, до прикладу, на зараз їх понад 6 тисяч.

Щоб краще зрозуміти переваги сервісу, розберемо його практичну користь для обох сторін – шукачів роботи та роботодавців.

Для медичних працівників це – зручний спосіб знайти актуальну вакансію за спеціальністю, у певному регіоні чи за типом посади.

Для закладів охорони здоров'я – дієвий інструмент для публікації вакансій, організації конкурсів, оприлюднення результатів відбору та взаємодії з кандидатами.

Портал також інтегрований з електронною системою рейтингового розподілу в інтернатуру, що вперше запрацювала цьогоріч. Це означає, що молоді фахівці проходять практичну частину навчання саме в тих закладах, де є реальна потреба на конкретних вакантних посадах.

Такий підхід не лише забезпечує якісний старт кар'єри, а й допомагає медзакладам отримати мотивованих інтернів за прозорими правилами.

Як медзакладам скористатися сервісом?

Для того, щоб сервіс був не просто зручним, а й безпечним, ми передбачили чіткі правила доступу та використання.

Для розміщення вакансії, заклад має пройти просту процедуру: керівник, уповноважена особа або член конкурсної комісії проходять електронну ідентифікацію та створюють особистий кабінет на порталі. Це займає лічені хвилини. Так само можуть зареєструватися й ті, хто шукає роботу – усе онлайн.

Користування сервісом – безоплатне. Але є чітке правило: медзаклади мають розмістити оголошення про нову вакансію не пізніше ніж через 10 робочих днів від моменту її появи. Це важливо для того, щоб кожен кандидат мав рівний доступ до інформації.

Також, аби гарантувати чесні умови для держсектору, встановлені обов'язкові вимоги щодо використання порталу. Зокрема, законодавство визначає, що використання порталу є обов'язковим під час добору персоналу в державних і комунальних закладах, зокрема й у конкурсах на керівні посади.

Вимога не поширюється на приватні клініки, заклади сил безпеки і оборони.

Чому це необхідний крок для охорони здоров'я сьогодні?

Єдиний вебпортал вакансій – це не лише технічне рішення, а й зміна у сфері працевлаштування, яка дозволяє підвищити швидкість пошуку роботи та мінімізувати ризики щодо недоброчесності.

Мовиться не лише про цифрову зручність, а й про рівний старт для всіх. Відкритий ринок вакансій у медицині – це шлях до чесної конкуренції та підвищення мотивації для молодих фахівців. Прозорість у відборі кадрів зміцнює довіру до системи й створює умови, де кожен спеціаліст може реалізувати свій потенціал.

Це, своєю чергою, забезпечує для лікарень справедливий розподіл кадрів і можливість залучати найкращих фахівців. А для держави загалом – підвищує стабільність системи охорони здоров'я й чесні та професійні підходи.