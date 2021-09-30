ЄС може скласти "чорний" список українських олігархів і заборонити їм в'їзд

У Європейській рахунковій палаті вважають, що Євросоюз може сам розробити список небажаних українських олігархів. Так намагатимуться обмежити їм активність на європейському ринку.

До того ж Євросоюз сам зможе ввести заборону на в'їзд до країн-членів. Так пояснив ЗМІ відповідну рекомендацію звіту Європейської рахункової палати доповідач Юган Партс.

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Небажаний список олігархів

Скласти відповідний список конкретних осіб може Європейська рада. Це буде своєрідною моделлю того, як поводитися з цією групою людей, щоб обмежити їхні можливості на європейському ринку. Зокрема йдеться про відмивання грошей

Але будь-яке рішення такого типу передається до Європейської служби зовнішніх дій, де разом із країнами-членами ЄС можуть подумати про те, як заборонити в'їзд до ЄС конкретним особам, які перебувають під великою підозрою,

– пояснив Юган Партс.

Аудитор наголосив, що йдеться не про санкції, просто про обмеження незаконної діяльності. Щодо конкретних імен, кому можуть заборонити в'їзд, Партс відмовчався, зазначивши, що це не робота аудиторів, а усіх осіб знають у ЗМІ.

Він зазначив, що сам звіт, так само як і рекомендації, безпосередньо спрямовані на те, щоб знайти способи, щоб "поліпшити загальне керівництво і політику".

Звіт про боротьбу з корупцією в Україні

Юган Партс відповідав за підготовку звіту Європейської рахункової палати. Він присвячений підтримці реформ в Україні у боротьбі з корупцією на високому рівні. Документ оприлюднили 23 вересня.

У звіті, представленому палатою, мовилося про те, що наразі окремі українці, яких підозрюють у великій корупції, можуть вільно в'їжджати на територію ЄС та користуватися там своїми активами. Натомість аудитори рекомендують запобігти цьому.

До того ж Партс підкреслив, що "корупція в Україні захопила державу". Мовляв, олігархи мають великий вплив на чинну владу, політику, бізнес та ЗМІ.

Деолігархізація і реакція ЄС