Водночас побоюються, що українська влада використає це для політичної боротьби. Таку думку в програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.
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Умланд: Олігархи – одна з проблем для відносин Заходу з Україною
За його словами, олігархи – одна з великих проблем для відносин Заходу з Україною, що відіграє велику роль для безпеки. Імідж олігархічної і корумпованої країни є головною причиною того, що в України ще немає перспективи членства в Євросоюзі.
Якби це змінилося, тоді можна було б розраховувати на отримання перспективи членства і потім на початок вступу в ЄС. А це посилило б безпеку України.
Втім політолог зауважив, в Європейському Союзі є побоювання того, що ось ця антиолігархічна політика буде лише інструментом політичної боротьби.
Тобто що медіаімперії, які зараз перебувають під контролем олігархів, можуть опинитися під контролем держави чи політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади.
На Заході дивляться з надією і побоюваннями на закон про деолігархізацію,
– підкреслив Умланд.
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Закон про деолігархізацію: головне
- Верховна Рада 23 вересня 2021 року ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію, який ініціював Володимир Зеленський.
- Він передбачає створення реєстру олігархів, куди зможуть потрапити ті особи, які відповідають принаймні 3 з 4 визначених критеріїв.
- Нардеп Ярослав Железняк одразу повідомив, що нардепи внесли одразу 3 правки, які суперечать одна одній. Через це парламенту доведеться переголосувати закон.
- Водночас представник президента в КСУ Федір Веніславський спростував ці заяви. І наголосив, що потреби переголосування немає.