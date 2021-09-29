Водночас побоюються, що українська влада використає це для політичної боротьби. Таку думку в програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.

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Умланд: Олігархи – одна з проблем для відносин Заходу з Україною

За його словами, олігархи – одна з великих проблем для відносин Заходу з Україною, що відіграє велику роль для безпеки. Імідж олігархічної і корумпованої країни є головною причиною того, що в України ще немає перспективи членства в Євросоюзі.

Якби це змінилося, тоді можна було б розраховувати на отримання перспективи членства і потім на початок вступу в ЄС. А це посилило б безпеку України. Андреас Умланд Експерт Українського інституту майбутнього

Втім політолог зауважив, в Європейському Союзі є побоювання того, що ось ця антиолігархічна політика буде лише інструментом політичної боротьби.

Тобто що медіаімперії, які зараз перебувають під контролем олігархів, можуть опинитися під контролем держави чи політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади.

Він пригадав, що таке вже відбулося при Путіні. Коли російський політик прийшов до влади, почав давити певних олігархів. І потім це було частиною його антидемократичної централізованої влади.

На Заході дивляться з надією і побоюваннями на закон про деолігархізацію,

– підкреслив Умланд.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Закон про деолігархізацію: головне