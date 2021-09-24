Про це в ефірі 24 каналу розповів представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. За його словами, проголосували 13 поправок, які повністю відтворюють ухвалений профільним комітетом текст законопроєкту.

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Підписання закону намагаються затягнути

"Жодних суперечностей в ухваленому Верховною Радою України деолігархічному законі немає. Це намагання наших політичних опонентів в черговий раз затягнути його набрання чинності та підписання", – сказав Федір Веніславський.

Він пояснив, що за законом щодо регламенту Верховної Ради – враховують лише ті поправки, які ставляться на голосування або відхиляються. Окрім правок комітету, інших не ставили.

Нема жодних взаємовиключних поправок у цьому законопроєкті. Він повністю збалансований і готовий до підписання головою Верховної Ради,

– сказав представник президента в КСУ.

Веніславський: Нас ввели в оману

"Нас ввели в оману представники апарату, які сказали, що була допущена якась помилка – що одночасно врахували кілька взаємовиключних статей", – сказав Веніславський.

Після детального аналізу стенограми пленарного засідання Верховної Ради з'ясували, що на голосування ставили редакцію законопроєкту, рекомендовану профільним комітетом.

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"Ми вважаємо, що законопроєкт вчора був проголосований у повній відповідності до статті 45 Закону України Про Регламент і до статті 119. Потреби переголосування повністю чи в окремих частинах цього законопроєкту точно немає", – заявив представник президента в КСУ.

Наступні кроки, за його словами – це підпис законопроєкту головою Верховної Ради України й передання на підпис президенту.

Веніславський про правки щодо закону про олігархів: дивіться відео

Голосування закону про олігархів: коротко