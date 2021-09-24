Щодо цього на брифінгу у Брюсселі висловився речник Європейської комісії Петер Стан. Він наголосив, що боротьба з корупцією насамперед – в інтересах України.

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Мовляв, в українській владі розуміють, що це – їхнє зобов'язання. Тож, на думку Стано, не обов'язково говорити про санкції, адже є інший сильний інструмент – Угода про асоціацію. "У її рамках ми обговорюємо всі проблеми і виклики", – запевнив посадовець.

Ми підтримуємо боротьбу з корупцією, а також із феноменом зростання впливу олігархів. Санкції є лише одним із інструментів, що може бути використаний в такій ситуації,

– пояснив речник Єврокомісії.

Він також звернув увагу на те, що є визначені процедури обговорення між країнами-членами ЄС щодо запровадження санкційних обмежень. При цьому, щоб таке рішення було ухвалене, потрібна одностайність.

Зверніть увагу! Напередодні українські нардепи остаточно схвалили закон про олігархів. Втім, були допущені юридичні помилки. Тож, ймовірно, доведеться проводити голосування ще раз.

Коротко про звіт європейських аудиторів

У звіті, представленому палатою, мовилося про те, що наразі окремі українців, яких підозрюють у великій корупції, можуть вільно в'їжджати на територію ЄС та користуватися там своїми активами. Натомість аудитори рекомендують запобігти цьому.

Юган Партс, який був відповідальним за підготовку доповіді, раніше окреслив її основні положення. Він підкреслив, що "корупція в Україні захопила державу". Мовляв, олігархи мають великий вплив на чинну владу, політику, бізнес та ЗМІ. Все це він називає корінною причиною корупції загалом.