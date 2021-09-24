Об этом на брифинге в Брюсселе высказался спикер Европейской комиссии Петер Стан. Он подчеркнул, что борьба с коррупцией прежде всего – в интересах Украины.

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Якобы в украинской власти понимают, что это их обязательство. Поэтому, по мнению Стано, необязательно говорить о санкциях, ведь есть другой сильный инструмент – Соглашение об ассоциации. "В его рамках мы обсуждаем все проблемы и вызовы", – заверил чиновник.

Мы поддерживаем борьбу с коррупцией, а также с феноменом роста влияния олигархов. Санкции являются лишь одним из инструментов, который может быть использован в такой ситуации,

– пояснил представитель Еврокомиссии.

Он также обратил внимание на то, что есть определенные процедуры обсуждения между странами-членами ЕС относительно введения санкционных ограничений. При этом, чтобы такое решение было принято, требуется единодушие.

Обратите внимание! Накануне украинские нардепы окончательно одобрили закон об олигархах. Впрочем, были допущены юридические ошибки. Поэтому, вероятно, придется проводить голосование еще раз.

Коротко об отчете европейских аудиторов

В отчете, представленном палатой, говорилось о том, что сейчас отдельные украинцы, которых подозревают в большой коррупции, могут свободно въезжать на территорию ЕС и пользоваться там своими активами. Аудиторы рекомендуют предотвратить это.

Юган Партс, который был ответственным за подготовку доклада, ранее обозначил его основные положения. Он подчеркнул, что "коррупция в Украине захватила государство". Якобы олигархи имеют большое влияние на действующую власть, политику, бизнес и СМИ. Все это он называет коренной причиной коррупции в целом.