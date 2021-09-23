Відповідну заяву зробив глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель.

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У нас повинна бути можливість розміщення військ у тій же манері, в якій це роблять американці. Ми повинні бути здатні діяти самостійно в тих ситуаціях, де неможливе втручання США та НАТО,

– сказав він.

За словами Жозепа Борреля, розширення військових можливостей ЄС не повинно непокоїти НАТО. Оскільки він є доповненням для Альянсу, а не його альтернативою.

Боррель похвалив НАТО

Воднчочас глава дипломатії Євросоюзу похвалив США за операцію з евакуації в Кабулі.

Завдяки вам, вашим військам і вашим військовим стало можливим забезпечити безпеку аеропорту Кабула,

– додав Жозеп Боррель.