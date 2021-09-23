Соответствующее заявление сделал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

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У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в какой это делают американцы. Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО,

– сказал он.

По словам Жозепа Борреля, расширение военных возможностей ЕС не должно беспокоить НАТО. Поскольку он является дополнением для Альянса, а не его альтернативой.

Боррель похвалил НАТО

В то же время глава дипломатии Евросоюза похвалил США за операцию по эвакуации в Кабуле.

Благодаря вам, вашим войскам и вашим военным стало возможным обеспечить безопасность аэропорта Кабула,

– добавил Жозеп Боррель.